У київському музеї знайшли авіабомбу

Авіабомбу знайшли у Подільському районі столиці

В одній із будівель у центрі Києва знайшли авіабомбу часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили коли у підвалі будинку проводили ремонтні роботи.

Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами бомбу знайшли у підвалі будинку за адресою вулиця Саксаганського,93-Б. зараз у будинку проводять ремонтні роботи. Його готують аби в подальшому створити тут музей “Іван Франко і Київ”.

На виклик прибули сапери та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які підтвердили, що знахідка небезпечна і являє собою авіабомбу з часів однієї зі світових воєн.

Барінова повідомила, що снаряд вже знешкоджений, а приміщення майбутнього музею обстежили, тож йому нічого не загрожує.

Відомо також, що в минулому в даній будівлі розміщувався райвійськкомат Залізничного району Києва.