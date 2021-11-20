Безліміт закінчився: китайцеві заборонили відвідувати ресторан через шалений апетит

Фудблогеру з китайського міста Чанша заборонили ходити до ресторану, що працює у форматі шведського столу. Адміністрація закладу аргументувала це тим, що чоловік занадто багато їсть.

: BBC

За правилами ресторану Handadi Seafood BBQ Buffet, його відвідувачі можуть з’їсти безлімітну кількість їжі, заплативши фіксовану суму за вхід. Фуд-стример на прізвище Канг кілька разів користувався цією послугою, аж поки йому не повідомили про заборону відвідувати заклад.

Зауважимо! Кілька років тому фуд-стримінг став дуже популярним в країнах Азії. Ідея жанру полягає у тому, що блогери поглинають велику кількість їжі на камеру, зазвичай транслюючи це у прямому ефірі.

За словами чоловіка, під час свого першого візиту до ресторану він з’їв 1,5 кілограма свинячих ніжок, а наступного разу розправився з 3,5 – 4 кілограмами креветок.

Власник ресторану вважає це неправильним. Заборону він аргументує тим, що апетит блогера сильно б’є по бюджету його ресторану.

Щоразу коли він приходить сюди, я втрачаю кілька сотень юанів. Коли він п’є соєве молоко – випиває 20 – 30 пляшок. Коли він їсть свинячі ніжки – з’їдає цілий підніс,

– розповів власник Handadi Seafood BBQ Buffet.

Прийняте рішення розповсюджується не лише на Канга. Керівництво закладу не дозволятиме відвідувати ресторан й іншим фуд-стримерам, які “руйнують ідею закладу”.

Блогер не бачить проблеми у своїй поведінці, а рішення власника Handadi називає дискримінацією. “Я просто можу багато з’їсти – хіба я винен?”, – запитує Канг.

Ця історія розлетілася китайськими соцмережами, і набула широкого розголосу. Думки користувачів інтернету розділилися – дехто з них підтримує власника ресторану, вважаючи апетити блогера неадекватними. Інші ж підтримують стримера, не розуміючи, навіщо відкривати ресторан такого формату без можливості його утримувати.