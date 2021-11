Від високого тиску та каміння в нирках: корисний напій до сніданку

Напій багатий різними поживними речовинами, включаючи вітаміни С, А, фолієву кислоту.

Щоб зарядити організм енергією на день, важливо забезпечити його корисними вітамінами та мінералами вже з ранку. Допомогти в цьому може простий і улюблений багатьма напій — апельсиновий сік.

Апельсини були синонімом здорового харчування протягом тисячоліть. Згідно з Національною базою даних продуктів харчування США (USDA National Nutrient Database), апельсиновий сік багатий різними поживними речовинами, включаючи вітаміни С, А, фолієву кислоту, калій, клітковину, білок, флавоноїди, в тому числі гесперидин, і магній.

Серед численних переваг соку для здоров’я виділяють декілька основних.

Від тиску

Вживання 100 % апельсинового соку може знизити кров’яний тиск. У дослідженні, опублікованому в Європейському журналі харчування (European Journal of Nutrition), було виявлено, що вже через 12 тижнів щоденного вживання 500 мл напою, що містить гесперидин, значно знижувався систолічний кров’яний тиск.

Від каменів у нирках

Порівняльне дослідження, опубліковане в 2016 році в журналі Американського товариства нефрології (Clinical Journal of the American Society of Nephrology), показало, як споживання газованої води та інших напоїв, таких як апельсиновий сік, кава та чай, може вплинути на функцію нирок.

Згідно з результатами роботи, солодка содова та пунш підвищують ризик утворення каменів у нирках, в той час як чай, кава та апельсиновий сік знижують його на 26 %, 11 % і 12 % відповідно.