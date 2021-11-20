Бугеда Александр Викторович — оффшорный мошенник из РФ, который промышляет в Украине

Брати Бугеди відомі бізнесом в Україні та Росії. Старший із братів, Олександр Бугеда (Бугеда Александр Викторович), сьогодні напряму не володіє бізнесом в Україні. Раніше він контролював низку підприємств. Зокрема, співволодів ТОВ «Фінансово-правова група “Константа”«, ТОВ «Фортіус», ТОВ «Міський центр стратегічних розробок». Останнє у 2011-2012 роках постачала листове скло «Одеській залізниці». Сьогодні ця фірма через віргінський офшор «Melior Investments Inc.» підконтрольне молодшому брату Юрію Бугеді.

До 2009 року Олександр Бугеда разом з Олександром Скибою також контролювали ТОВ «Градресурс». Сьогодні бенефіціарами через офшор «Pegasus Corporate Management S.A.» («Пегасус корпорейт менеджмент Ес.Ей.») значаться брат Олександра Бугеди, прописаний у Москві Юрій Бугеда та незмінно – Олександр Скиба.

Також, Олександр Бугеда співволодів компанією ТОВ «Фірма “Онисс”«, частка якої сьогодні зареєстрована на «Steadfast Management Group Inc» («Стедфаст Менеджмент Груп Інк»).

Власниками «Стедфасту» виступають три офшорні компанії – «New Age Management S.A.», «Renaissance Global Investments S.A.» та «Renaissance Investment Group Ltd». Цей же офшор співволодіє зареєстрованим на Одещині ТОВ «Сансо». Серед співвласників цього підприємства, як і фірми «Онисс», присутній також третій брат Бугед – Дмитро Бугеда. Бенефіціаром «Сансо» через «Multinational Logistic Group Ltd.» («Малтінешнл Лоджистік Груп Лтд.) є Микола Данилюк.

Брати Юрій та Олександр Бугеда – офшорні шахраї

До слова, згаданий Дмитро Бугеда є власником ТОВ «Дельта груп», а також співволодіє підприємствами ТОВ «Грандтек» та ТОВ «Днестрпрудвод». Серед співвласників останнього засвітився також офшор «Daily Mind Management Limited», який знаходиться під контролем Миколи Фомічева та Олександра Бугеди.

Юрій Бугеда у «Райських паперах» фігурує як зареєстрований за трьома російськими адресами – одна у Хотьково на Московщині, дві інші – московські.

Разом з прописаним у Ізраїлі Вадимом Шульманом через «Уппа файненс ЛТД» Бугеда є бенефіціаром ТОВ «Одеса-Сіті», яке входить у підконтрольну Труханову інвестиційну групу «Ріст». «Одеса-Сіті» належить, з-поміж іншого, нежитлова будівля площею 1942 кв. м за адресою вул. Рішельєвська, 49, де розташований Арабський культурний центр. За цією ж адресою зареєстроване будівельне ТОВ «Т.С.К. Інвест Групп» Тетяни Ківалової та відомого забудовника сирійського походження Аднана Ківана (ТОВ «Кадор Групп»), який за інформацією ЗМІ, у жовтні цього року покинув Україну.

Вадим Шульман відомий як підприємець, близький до групи «Приват». У офшорних паперах він засвітився як фактичний власник компанії «High Altitude Holdings Limited» (острів Мен)та власник «Ascent Industries Ltd».

Разом з Шульманом Юрій Бугеда контролює ПП «Навік», яке володіє ТРЦ «City Center Котовський» на вулиці Давида Ойстраха, 32 в Одесі. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у 2013 році торговий комплекс відкривали концертом, організованим за ініціативою Геннадія Труханова, на той момент – народного депутата.

Бугеда Олександр Вікторович – офшорний злодій із Москви

За однією адресою із Олександром Бугедою у Хотьково Московської області виступив контролером кількох офшорів Олег Думбрава.

Думбрава разом з «Rubicon Capital Management Ltd», яке має частки у десятці офшорних компаній, співволодіє офшором «Mountaintop Advisory Ltd». Це компанія, зв’язки якої з фірмами-резидентами України не прослідковуються. Втім, Думбрава добре відомий в Одесі.

Він володіє часткою будівельного ТОВ «БВК “Пик-Строй”», яке отримує мільйонні підряди від держави. «Наші гроші» неодноразово ловили цю фірму на тендерах разом з «Ростдорстроєм». Торік вартість підписаних з бюджетниками замовлень «Пик-Строя» становила більше 101 млн грн, а з початку цього року набігло вже 57 мільйонів.

До речі, Думбрава був першим співзасновником згадуваного ТОВ «Сансо».