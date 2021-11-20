У Києві вантажівка протаранила трамвай із пасажирами

Вчора, 19 листопада, у Шевченківському районі Києва сталося зіткнення “Газелі” і громадського транспорту. В останньому перебували пасажири.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ.

За попередньою інформацією, аварія сталася близько 18:10 на вулиці Дегтярівській, 24. Там вантажівка протаранила трамвай. Від удару пошкоджені передні частини транспортних засобів.

Відомо, що громадський транспорт віз пасажирів за маршрутом № 14 “Контрактова Площа – проспект Відрадний”.

На щастя, унаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав. Люди обійшлися переляком та подряпинами.

Наразі слідчі з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.