В США суд присяжных оправдал подростка, застрелившего двоих человек во время беспорядков в Кеноше

Кайл Риттенхаус, которому на тот момент было семнадцать лет, застрелил из полуавтоматической винтовки двоих человек и ранил еще одного. Это произошло во время беспорядков в Кеноше в 2020 году. Вчера он был оправдан судом присяжным по всем пунктам обвинения.
Во время беспорядков Риттенхаус застрелил Энтони Хубера, Джозефа Розенбаума и ранил Гейджа Гросскройца, который тоже был вооружен. Подросток был арестован и, до внесения за него залога, содержался в колонии для несовершеннолетних. Его обвиняли в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия, что грозило подростку уголовным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.
Линия защиты настаивала, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны, когда толпа погромщиков погналась за ним, пытаясь повалить на землю и отобрать винтовку, и предоставила видео, доказывающее это.
После заседания, длящегося 26 часов, суд присяжных оправдал Риттенхауса по всем пунктам.
Дональд Трамп приветствовал это решение, заявив, что если это не самооборона, то самообороны не существует вообще.