В США суд присяжных оправдал подростка, застрелившего двоих человек во время беспорядков в Кеноше

Кайл Риттенхаус, которому на тот момент было семнадцать лет, застрелил из полуавтоматической винтовки двоих человек и ранил еще одного. Это произошло во время беспорядков в Кеноше в 2020 году. Вчера он был оправдан судом присяжным по всем пунктам обвинения.

Во время беспорядков Риттенхаус застрелил Энтони Хубера, Джозефа Розенбаума и ранил Гейджа Гросскройца, который тоже был вооружен. Подросток был арестован и, до внесения за него залога, содержался в колонии для несовершеннолетних. Его обвиняли в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия, что грозило подростку уголовным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.

Линия защиты настаивала, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны, когда толпа погромщиков погналась за ним, пытаясь повалить на землю и отобрать винтовку, и предоставила видео, доказывающее это.

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После заседания, длящегося 26 часов, суд присяжных оправдал Риттенхауса по всем пунктам.

Дональд Трамп приветствовал это решение, заявив, что если это не самооборона, то самообороны не существует вообще.