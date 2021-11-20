В Україні всі користувачі смартфонів мають завантажені хоча б два месенджери і в більшості випадків це буде Viber та WhatsApp, або Telegram та WhatsApp. Враховуючи таку неймовірну кількість активних користувачів WhatsApp (понад 2,5 млрд), цілком логічно, що для комфортної роботи з ним необхідно знати його корисні функції, про які ми сьогодні і поговоримо. Якщо конкретніше, то зараз буде названо 6 корисних функцій месенджера WhatsApp у 2021 році, які врятують вас у багатьох випадках.

Функція 1. Вимикаємо автоматичне збереження медіа файлів.

Проблемою всіх месенджерів є те, що вони зберігають усі медіафайли на смартфоні, чим захаращують його внутрішній простір, а це, у свою чергу, веде до уповільнення роботи смартфона та подальшої повної відсутності вільного простору.

WhatsApp за замовчуванням зберігає усі отримані файли у смартфоні, тому нам потрібно вимкнути цю функцію. Для цього переходимо в Параметри, потім у Чати і далі у Видимість Медіа. Тепер тільки вимикаємо цю опцію та все.

Функція 2. Дізнаємося, чи було надіслане повідомлення отримано та прочитано.

Досить часто трапляються випадки, коли необхідно знати зі 100% упевненістю, що ваше повідомлення було доставлене співрозмовнику, але ви не знаєте, як це зробити. В даному випадку все досить просто, оскільки потрібно лише натиснути і утримувати надіслане повідомлення доти, доки не з’явиться кружечок, на який потім потрібно натиснути. Так ви отримаєте інформацію про повідомлення та чи доставлено воно.

Функція 3. Звільняємо внутрішній простір, захаращений месенджером WhatsApp.

Протягом першого пункту повернемося у вільний простір, а точніше його залишки після месенджера WhatsApp. Якщо ви активно користуєтеся месенджером і ніколи не робили генеральне прибирання на смартфоні, слід перейти в Налаштування смартфона, потім перейти в Дані та Сховище і шукати Управління Сховищем. Далі необхідно видалити всі медіафайли, які зберігав WhatsApp, а їх має бути достатньо. Залежно від активності використання месенджера кількість віддалених даних буде коливатися від сотень МБ до декількох ГБ.

Функція 4. Визначаємо важливі повідомлення.

Досить корисна функція, доступна в більшості месенджерів – позначення важливих повідомлень. Досить часто, отримавши важливу інформацію в месенджері, не хочеться її втратити чи забути, відповідно її слід відзначити важливою. Для цього тиснемо повідомлення та очікуємо появи Зірочки. Після того, як повідомлення було відзначено, переходимо в Налаштування месенджера та Шукаємо розділ Вибрані Повідомлення. Зараз усі важливі повідомлення ви можете переглядати в одному місці без необхідності пошуку в діалогах.

Функція 5. Надсилаємо своє місцезнаходження в чаті.

Також корисна функція, ще доступна Viber і Telegram – відправка геоданих. Це корисна функція, яка неодноразово рятувала мандрівних і просто тих, хто хоче пояснити комусь, де він перебуває.

Щоб надіслати поточне місцезнаходження через WhatsApp необхідно натиснути скріпку в потрібному чаті та вибрати Місце і далі ділимося своїм розташуванням за допомогою GPS.

Функція 6. Увімкнути режим аноніма.

Під режимом аноніма мається на увазі те, що ви можете вимкнути функцію, що повідомляє вашому співрозмовнику про те, що ви прочитали повідомлення. Деактивація цієї функції стане в нагоді тоді, коли ви не хочете комусь відповідати саме зараз, або найближчим часом.

Для цього переходимо в Налаштування, далі в Акаунти, а потім у Конфіденційність та Звіти про прочитані повідомлення та відключаємо цю функцію. Нагадуємо, що ця функція поширюється як на вас, так і на ваших співрозмовників, тобто вони не бачать або ви прочитали повідомлення, так і ви не бачите, чи вони читають повідомлення.

Ми назвали лише ті функції, які стануть у нагоді більшості користувачів месенджера. Також існує велика ймовірність, що з більшістю функцій ви вже познайомилися, але, можливо, ми розповіли вам щось нове.