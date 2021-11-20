Ford займеться розробкою автомобільних чіпів

Ford вирішила зайнятися напівпровідниковим бізнесом. Все через те, що протягом року її переслідують проблеми з поставками автомобільних чіпів, через що страждають виробничі підприємства компанії по всьому світу.

В рамках роботи в цьому напрямку Ford уклала стратегічну угоду з американським виробником мікросхем GlobalFoundries про розробку чіпів, яке в кінцевому підсумку може привести до організації спільного виробництва такої продукції в США.

Про це йдеться в спільній заяві компаній, які при цьому не озвучили конкретних термінів і можливих інвестицій, необхідних для запуску виробничих потужностей. Втім, це партнерство вкотре показує, як глобальний дефіцит чіпів підштовхує до більш тісної співпраці компаній з напівпровідникової та автомобільної промисловості.

Схоже, що Ford зробив ще один крок вперед у цьому напрямку, беручи на себе деяку частину процесу розробки чіпів. У компанії вважають, що розробка власної напівпровідникової продукції може сприяти поліпшенню деяких характеристик автомобілів, що випускаються, в тому числі в частині автономного водіння і акумуляторних систем.

Частково угода з GlobalFoundries спрямована на збільшення поставок автомобільних чіпів для Ford в короткостроковій перспективі. Компанія постраждала від нестачі чіпів сильніше, ніж багато інших автовиробників, тому тепер хоче убезпечити себе на випадок виникнення подібних ситуацій в майбутньому.

Згідно з наявними даними, спільна діяльність Ford і GlobalFoundries буде зосереджена на виробництві чіпів більш високого класу, які будуть використовуватися в автомобільній промисловості через кілька років.