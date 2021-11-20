Наступила осень: в Нетании уже не ездят, а плавают

Первые серьезные дожди в Израиле, как обычно, принесли с собой бурные потоки, наводнившие улицы городов. Возможно, это происходит из-за непрочищенных стоков, возможно, просто из-за отсутствия нормальной сточной системы.

В Израиле считается, что дешевле несколько раз в год пережить уличные наводнения, чем постоянно поддерживать сточные системы в надлежащем состоянии.

Эта практика год от года обеспечивает народу апокалиптические зрелища городских потопов. Не стал исключением и нынешний ноябрь. Сегодня лавры «города-героя» достались Нетании – там результат первых ливней проявился весомо, грубо и зримо.

נתניה👇 pic.twitter.com/jNjno5oZjl

— Real News IL (@RealNewsIL) November 20, 2021

Автомобили, как водится, скорее плыли по проезжей части, чем ехали. Некоторые с разгона влетали в глубокую воду, чтобы гарантированно переплыть спонтанно возникшие озера.

נתניה הבוקר מוצפת pic.twitter.com/cs52bVKGqn

— יוסי סולומון🇮🇱Yosi solomon (@IsrealSly) November 20, 2021

Под Нетанией сегодня выпало 17,7 мм осадков, намного больше, чем в других крупных городах. Поскольку дожди только начинаются, другим городам тоже следует приготовиться.