Саша Заріцька розповіла, в яких стосунках з партнером по шоу “Танці з зірками”

Солістка українського гурту KAZKA Саша Заріцька так і не потрапила у фінал шоу “Танці з зірками”, але проєкт допоміг їй знайти гарного друга в обличчі її партнера Юрія Мєшкова.

У кожному ефірі всі натякали на романтичні стосунки між Сашею та танцюристом. Ба більше, дівчина й сама зізналася, що симпатизує хлопцю.

А от в яких стосунках учасники “Танців з зірками” залишилися після свого вильоту – Заріцька розповіла в інтерв’ю “КП Україна”.

За словами виконавиці, шанувальники трохи перебільшили статус її відносин з Юрою. Усі кажуть, що вони пара, але насправді це не так.

МЫ НИ РАЗУ НЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО МЫ С ЮРОЙ ПАРА. МЫ ГОВОРИЛИ О СИМПАТИИ. ПОЭТОМУ ЛЖИ ЗДЕСЬ НЕТ. Я ВООБЩЕ ИЗ ТЕХ АРТИСТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЛЮБЯТ ЛГАТЬ, И НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЮ, ДАЖЕ РАДИ ШОУ. МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ С ЮРОЙ СВЯЗЬ, СЕЙЧАС ОН УЕХАЛ ДОМОЙ, НО СКОРО ВЕРНЕТСЯ. ПОСЛЕ ЕГО ПРИЕЗДА МЫ НАЧНЕМ ГОТОВИТЬСЯ К СЪЕМКАМ В НАШЕМ КЛИПЕ – ЮРА БУДЕТ У НАС СНИМАТЬСЯ. ВСЕ КЛАССНО, МЫ ОБЩАЕМСЯ. А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ – УВИДИМ.

– підсумувала Саша.