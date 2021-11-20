На Оболоні колишній в’ язень влаштував різанину

Підозрюваний раніше вже відбував покарання за вбивство.

До правоохоронців надійшов виклик від киянки про те, що у квартирі на Оболонському проспекті вона виявила свого батька непритомним та в закривавленому одязі.

На місце події терміново прибула «швидка» та правоохоронці. Чоловіка госпіталізували до лікарні та привели до тями. Наразі його життю нічого не загрожує.

Під час розмови зі слідчими, заявниця припустила, що до злочину може бути причетний товариш її батька, який мешкає неподалік. Аби перевірити надану інформацію, оперативники навідалися до нього у «гості».

Підозрюваний не очікував на такий швидкий візит поліцейських, тому не встиг приховати сліди злочину, а саме кров на одязі, стінах та підлозі.

Трохи згодом слідчі з’ясували, що потерпілий завітав до оселі знайомого, де між ними виник раптовий конфлікт. Під час сварки господар вдарив ножем свого знайомого у живіт. Після чого поранений чоловік зміг дійти до власного помешкання, де його і виявила донька. З місця події вилучили речові докази, які направили на експертизу.

Затриманим виявився 54-річний киянин, раніше судимий за вбивство.

Чоловіку інкримінують покарання за статтею — умисне тяжке тілесне ушкодження.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.