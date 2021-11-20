У Києві оголосили штормове попередження

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві оголосило штормове попередження.

Про це вони повідомили у Facebook.

Рятувальники попереджають мешканців столиці, що сьогодні, 20 листопада, протягом дня очікується вітер до 24 м/с.

«За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Зазначимо, що сьогодні в столиці вночі пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6.