Лукашенко: «Если мы развяжем войну в Белоруссии, будут втянуты НАТО и Россия, это ядерная война»

Белорусская государственная пресса продолжает подробно освещать интервью президента этой страны Александра Лукашенко журналистам английской телекомпании «Би-би-си».

Судя по всему, цитаты даются не по самому интервью (оно еще не вышло в свет), а по «закадровой» съемке этой беседы, сделанной сотрудниками пресс-службы президента.

Так, согласно протоколу беседы, процитированному государственным телеканалом «Белта», Лукашенко сообщил британской съемочной группе: «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас — с трубкой. Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще ста лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это — ядерная война».

Под «дядьками» с сигарой и трубкой Лукашенко, судя по всему, имел в виду Уинстона Черчилля и Иосифа Виссарионовича Сталина. Однако непонятно, что он подразумевал, говоря, что британцы «еще на разобрались с белорусским народом» и «не рассчитались за потери».

Неясным осталось и заявление Лукашенко по поводу «войнушки», которую «вы пытаетесь развязать» (видимо, таким образом он обобщил всех европейцев).

В последние дни государственные белорусские СМИ проводят активную информационную кампанию по поводу «миграционного вброса», активно занимаясь очернительством польской стороны, но не поясняя, откуда берутся десятки тысяч арабов, персов и прочих «лиц ближневосточной национальности» на белорусско-польской границы и почему белорусские пограничники не охраняют рубежи родного государства, а, напротив, способствуют их нелегальному пересечению.