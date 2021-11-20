Недорогі смартфони Meizu повертаються

У жовтні стало відомо, що Meizu повертає свою серію смартфонів mBlu. Тепер смартфон пройшов сертифікацію, а ми отримали його основні характеристики. Згідно з даними, опублікованими Міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР, смартфон Meizu Blue 10 з модельним номером M2110 працює в мережах 4G, він оснащений 8-ядерним процесором із частотою 2 ГГц.

Діагональ екрану становить 6,517 дюйма, роздільна здатність дорівнює 1600х720 пікселів. Він отримав бічний сканер відбитків пальців. Смартфон оснащений акумуляторною батареєю ємністю 5000 мА•год, яка підтримує 10-ватну заряджання. Відповідного блоку живлення у комплекті не буде. Meizu Blue 10 має товщину 9,3 мм та важить 201 г.

Раніше компанія офіційно підтвердила, що нові смартфони mBlu будуть орієнтовані на один із найпопулярніших цінових сегментів. Meizu заявила, що більшість чекає на запуск флагманів, але третина реальних покупців купують смартфони за ціною близько $235 і навіть менше. Нагадаємо, останнім часом Meizu випускає лише преміальні номерні флагмани, тому поява недорогих смартфонів має бути добре зустрінута шанувальниками.