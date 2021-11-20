Фахівці виявили продукт, вживання якого знижує ризик хвороб серця

Такий простий продукт, як горіхи може знизити рівень поганого холестерину в крові, а значить, значно зменшити ризики серцево-судинних захворювань. Експерти рекомендують урізноманітнити своє меню кількома видами горіхів, проте наголошують, що найбільш ефективним у боротьбі з холестерином є один з їх видів.

Як написало видання Еxpress, посилаючись на дослідження в журналі Circulation Research, високий холестерин і діабет можуть стати провісниками серцевих захворювань і, згодом, інсульту. Щоб знизити ризики, вчені запропонували їсти фундук.

Дослідження, опубліковане в Circulation Research, показує, що вживання більшої кількості горіхів пов’язане з нижчою поширеністю серцево-судинних захворювань та навіть смертністю у пацієнтів з діабетом.

“Ці горіхи можуть принести багато користі пацієнтам з діабетом, наприклад, вони можуть допомогти в засвоєнні вуглеводів, які погано засвоюються такими пацієнтами через їх низький глікемічний індекс”, – зазначили фахівці.

Вони наголосили, що фундук може допомогти знизити рівень “поганого” холестерину за рахунок підвищення рівня “хорошого” холестерину, який якраз знижує ймовірність інфарктів та інсультів.

Вони ж підкреслили, що ті, хто не любить фундук або е можуть їсти його з інших причин, можуть скуштувати мигдаль, фісташки, пекан та волоські горіхи.

Як підкреслили експерти, вживання горіхів не повинно бути разовим, а стати звичкою. Відчутні результати такої дієти можуть наступити за вісім тижнів.

Вчені акцентували, що деревні горіхи позитивно впливають на серце в цілом, що робить їх відмінним варіантом харчової добавки в раціон для пацієнтів з діабетом, оскільки вони схильні до більш високого ризику серцево-судинних захворювань.

: Новости Ю