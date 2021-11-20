Олександр Пономарьов і Дзідзьо заспівали разом про кохання

19-го листопада відбулася прем’єра нової пісні відомого українського співака Олександра Пономарьова дуетом із Михайлом Хомою (Dzidzio). Це романс про кохання під назвою «Пазли».

Артисти презентували драматичний трек “Пазли”, де розповіли історію двох чоловіків, які закохалися в одну дівчину. До речі, кліп вийшов не менш емоційним. У ньому є і палкі зізнання, і чоловічі зітхання, і навіть бійка.

Напередодні прем’єри в ефірі «Факти.Life» Олександр Пономарьов розповідав, як виникла ідея дуету з Дзідзьо. Він зізнався, що після співпраці в рамках квартету та виконання пісні «Чому», яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Alekseev, прихильники його творчості залишали багато коментарів в соцмережах, що було б добре заспівати дуетом з Михайлом Хомою.

Слова та музику до нової пісні написав Олександр Пономарьов. За словами співака, «Пазли» створені ним вже давно, але через щільні творчі графіки пісню тривалий час не вдавалося записати.

«Це інша пісня, вона не є форматом для радіостанцій, як і квартетна пісня «Чому». Але такі пісні стають популярними іншим способом, люди на концертах дуже добре їх сприймають. Мені за неї не буде соромно», – зізнається Пономарьов.

«Ця пісня красива і чесна. Тому я погодився», – каже про нову пісню Михайло Хома.