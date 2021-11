Владельцам неподвластны: «Теслы» во всем мире отказались заводиться из-за серверного сбоя

В пятницу вечером (по израильскому времени) сотни владельцев автомобилей «Тесла» по всему миру начали писать в социальных сетях о том, что машина не заводится.

«У меня новые ощущения. Ошибка сервера №500 при попытке законнектиться с моей «Теслой» третьей модели с приложения на IOS в Сеуле. Похоже, такие же проблемы у людей по всему миру», – написал в «Твиттере» южнокорейский обладатель этого автомобиля.

Внезапно ему ответил сам владелец компании Илон Маск. «Проверяем», – написал он и позже добавил, что проблема решается. Маск объяснил, что сбой сервера, судя по всему, вызван «повышением уровня детализации сетевого трафика». Он пообещал, что впредь такого не повторится.

I’m experiencing 500 server error to connect my @tesla Model 3 on my iOS app in Seoul, S.Korea. Seems like this is a worldwide issue. @elonmusk

— Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) November 19, 2021

У владельцев «Теслы» есть несколько способов завести автомобиль, включая «материальный» ключ в виде электронной карты, а также смартфона, который может служить электронной картой. Однако самый простой способ – общаться с машиной через установленную на телефон программу «Теслы».

Но, как выяснилось, этот простой способ чреват тем, что приложение может и не работать, если серверы «Теслы» не откликаются. При этом у многих владельцев автомобилей не оказалось под рукой ни электронного ключа, ни возможности быстро соорудить таковой из собственного смартфона.

Люди полагались только на приложение, и сбой застал их врасплох. Многим пришлось отменять планы, назначенные на вечер. Кое-кто, наоборот, не успел на работу из-за того, что машина не заводилась.

Это событие затормозило рост цен на акции «Теслы», который наблюдался до вчерашнего вечера, и в последние сутки они оставались на уровне 1137 долларов за акцию.

Как отмечают обозреватели, компания стала жертвой собственной «продвинутости»: ни один владелец другой машины не стал бы оставлять ключ дома, полагаясь на то, что его автомобиль всегда будет заводиться через удаленный сервер.