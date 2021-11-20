В електрокарів Tesla виявили нову несправність

Електромобілі Tesla через збій у програмному забезпеченні перестали пускати своїх власників у салон.

Як стало відомо AMPERCAR.com, кілька десятків власників електромобілів американської марки поскаржилися на збій у соціальних мережах. За словами фахівців, це пов’язане з некоректною роботою сервісів бренду.

Представники американського автовиробника ще не виступили з офіційною заявою, натомість очільник компанії Ілон Маск у відповідь на одну зі скарг зазначив у Twitter: «Перевіряємо».

Тим часом, сервіс Downdetector, який контролює функціонування інтернет-ресурсів, зафіксував понад 500 повідомлень про несправності в електроніці електрокарів Tesla.

Раніше ми писали, що компанія Tesla відкличе майже 12 тисяч машин через проблеми в роботі програмного забезпечення. Сервісна кампанія торкнеться таких моделей, як Model S, Model 3 та Model X. Йдеться про електрокари, які були зібрані у 2017–2021 роках. Також кампанія зачепить кросовери Model Y 2020-2021 років виробництва.