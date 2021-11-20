Наступного тижня киянам відключать воду: адреси

З понеділка, 22 листопада на деяких вулицях столиці буде відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключать воду за таким адресами:

22 листопада з 09:00 до 20:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

— вул. Озерна, 18а, 20, 22, 24, 26;

— просп. Оболонський, 49.

22 листопада з 09:00 до 16:30 тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

— вул. Озерна, 26, 28, 30/5.

22 листопада з 09:00 до 24:00 через ремонт відключать воду за адресами:

— вул. Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.

Також, відключать воду у вівторок, 23 листопада з 09:00 до 22:00 на вулицях Героїв Дніпра, 35 та Харківське шоссе, 201/203.

24 листопада з 09:00 до 18:30 буде відсутнє водопостачання за адресами:

— вул. Озерна, 24, 26;

— просп. Оболонський, 49.

У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.