Оновилась Web-версія Telegram

Месенджер Telegram оновив свою Web Z до альфа версії 1.22.
Про це йдеться у повідомленні месенджера
Ключові зміни:
- Повідомлення, що пересилаються тепер можна відправляти як заплановані.
- Групи, які у вас спільні з іншим користувачем, тепер перераховані у їхньому профілі.
- Доданий попередній перегляд тексту та зображень для URL-адреси WebZ.
Також повідомлення більше не відображаються, коли програма знаходиться на передньому плані і відбулися різні поліпшення інтерфейсу користувача.
Крім того, була низка виправлень у роботі месенджера такі як: відкриття непрочитаних коментарів до повідомлень, повідомлення, що відкривають браузер замість встановленої програми.
Нагадуємо:
Telegram тестує функцію вбудованої реклами у каналах з великою кількістю фоловерів. Незабаром з’явиться платна підписка, при оформленні якої можна буде вимкнути рекламні оголошення.