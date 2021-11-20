Nissan може прибрати з лінійки пікап Titan через низькі продажі

Повнорозмірний пікап Nissan Titan може залишити назавжди конвеєр, незважаючи на нещодавній рестайлінг.

Попит на модель після апгрейду не зріс, і компанія чекає на закінчення року, щоб вирішити долю Titan.

Пікап Nissan Titan за автомобільними мірками оновився відносно нещодавно – у 2019 році. Причому презентуючи рестайлінговий варіант, японський автовиробник заявив про свої плани випустити нове покоління моделі.

Лише кілька років тому цей пікап вважався однією з ключових молодей Nissan. Тільки оновлення не допомогло підвищити продажі. Пройшла два роки, а Titan все ще поступається конкурентам. Офіційно компанія від свого пікапа поки що не відмовлялася.

Проте експерти майже повністю впевнені, що низький попит покладе кінець цій моделі. Минулого року, коли пандемія підірвала авторинок, ніссанівці досить легко прибрали Titan із канадського ринку.

Оновлений Nissan Titan стали оснащувати 408-сильним V8 на 5,6 літра. Разом з ним працює 9АКПП. Якщо порівнювати з тогорічними цифрами, то продажі пікапа впали на 14 відсотків.

Для порівняння, за аналогічний період продажі Ford Ranger зросли більше, ніж у 3,5 рази, а серії F-150 – у 25 разів. Після відмови від Nissan Titan марка цілком може перейти на розробку електропікапа, упевнені фахівці.

: Новости Ю