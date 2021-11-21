Невролог перерахувала причини слабкості у м’язах

Невролог Олена Гайворонська перерахувала можливі причини слабкості у м’язах.

Насамперед лікар пояснила, що слід розрізняти м’язову слабкість і відчуття втоми. Вона наголосила, що точний діагноз може поставити лише лікар після низки тестів.

«Об’єктивна м’язова слабкість це реальне зниження м’язової сили. Наприклад, лікар просить пацієнта підняти руки нагору, пацієнт піднімає. Лікар намагається силою опустити руки, при цьому оцінює опір пацієнта і бачить, що з одного боку опір менший», — каже фахівець.

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Причин такого стану може бути кілька. Тож якщо слабкість спостерігається лише з одного боку тіла, можливі інсульт, черепно-мозкова травма, пухлина, розсіяний склероз.

Поразка спинного мозку після інсульту, пухлина, травми чи інфекції виявляються як парапарезу, тобто слабкості обох ногах.

На ураження нервів вказує проблеми зі ступнями та/або кістками. Причому вони виявляються симетрично.

Відсутність сили в окремих групах м’язів може вказувати на ураження периферичних нервів, а також міопатію.

А якщо слабкість з’являється тільки після фізичних навантажень або надвечір, вона може бути викликана міастенією.

: Новости Ю