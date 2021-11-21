Продажі електромобілів встановили новий рекорд

Згідно з новими даними, світовий продаж електромобілів побив рекорд. Так, за перші три квартали цього року кількість проданих електрокарів перевищила 3 ​​мільйони. Також аналітики розповіли, які компанії зараз лідирують на цьому ринку, що розвивається.

Згідно з даними Корейського інституту автомобільних технологій, найбільше зростання спостерігається саме в Південній Кореї, де воно становить 96%, а сама країна посідає сьоме місце за величиною ринку електромобілів. Першу позицію цього рейтингу займає Китай, де продаж електрокарів перевищив 1,76 мільйона. За ним з великим відривом розташовуються Сполучені Штати Америки з 272554 одиницями. На третьому рядку рейтингу — Німеччина, де продано 243 892 електромобілі. Четверта позиція у Великобританії там реалізували 131 832 авто з електродвигуном. Замикає п’ятірку лідерів Франція, де продали 114836 електрокарів.

За даними досліджень, найбільшим виробником електромобілів за перші три квартали 2021 стала компанія Tesla. За звітний період вона реалізувала 625624 електрокара – п’яту частину від загального числа.

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Крім Tesla, хороші результати продемонстрували:

SAIC – 413 037 електромобілів

Volkswagen – 287 852 електромобіля

BYD – 189 751 електромобіль

Корейська Hyundai Motor Group наростила продаж електромобілів на 67% за вказаний період, реалізувавши 159 558 машин. Таким чином, корейська компанія зайняла п’яту сходинку серед світових лідерів з виробництва електрокарів.