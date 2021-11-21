Ранні ознаки остеопорозу

Остеопороз робить кістки слабкими і крихкими, збільшуючи ризик переломів. Оскільки остеопороз має тенденцію до повільного розвитку протягом декількох років, його часто не виявляють до тих пір, поки при падінні або раптовому ударі кістка не зламається. Ось три перші попереджувальні знаки, які не можна ігнорувати.

Остеопороз виникає, коли утворення нової кістки не встигає за втратою cтарої кістки, що призводить до втрати щільності кістки. Кістки з часом стають слабкішими, що різко збільшує ризик переломів.

У найсерйозніших випадках кістки можуть стати настільки крихкими, що навіть легкі навантаження, такі як нахил, можуть викликати хворобливі переломи.

Однак остеопороз в більшості випадків протікає безсимптомно. Люди з цим захворюванням часто не відчувають болю, пов’язаної із захворюванням, до тих пір, поки не зламається кістка.

Хоча перелом часто є першою ознакою остеопорозу, Age UK виділила три ключові ознаки, на які слід звернути увагу, оскільки вони можуть вказувати на ослаблення ваших кісток:

Сильний біль у спині

Ваш хребет став зігнутим

Ви стали нижче

Люди можуть помітити, що їх літні родичі все частіше приймають сутулу позу, що часто можна віднести до остеопорозу. Це відбувається через те, що кістки хребта зламані або ослабли, що ускладнює утримання ваги тіла, в результаті може розвинутися положення з нахилом вперед.