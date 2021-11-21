«Я тоже так хочу»: сурикат, делающий массаж кошке умилил пользователей Сети

В Instagram и TikTok набирает популярность видео с кошкой, которой, кажется, совсем не понравился сеанс массажа, устроенный сурикатом.

Об этом сообщает сайт «Ридус».

Несмотря на то, что котейка не ушла с процедуры и не расцарапала мордаху лохматому массажисту, она была возмущена происходящим. Наверное, у суриката слишком когтистые лапки, а киса мечтала о более деликатном массаже.

Пользователям соцсетей, в отличие от кошки, очень понравился необычный массажист.

«Какой милый массажист. Я тоже такого хочу».

«Хозяйке можно открыть бизнес — сурикат напрокат».

«Повезло кошке — у нее свой массажист».

«А можно мне тоже к такому классному массажисту прийти?»