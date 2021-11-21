Модна битва. Катерина Кухар та Іванна Онуфрійчук обрали однакові сукні від українського бренду

Відомі модниці вийшли у світ в образах з колекції Юлії Ярмолюк.

Ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно зіграла пишне весілля у Києві, та прима-балерина Катерина Кухар були помічені в однаковому вбранні з колекції українського бренду J’amemme (дизайнерка Юлія Ярмолюк).

У плісированій сукні з пишними рукавами суддя Танців з зірками з’явилася на afterparty гала-концерту міжнародного балетного фестивалю Серж Лифар де ля Данс. Вартість сукні на сайті бренду складає 750 євро (22,500 гривень). У комплект входить шовкова комбінація.

Фото: Instagram

Фото: Прес-служба Катерини Кухар

Фото: jamemme.com

В образі від Ярмолюк Онуфрійчук відвідала показ балету Жизель у Києві. Головні ролі у культовій драмі зіграли Кухар та її чоловік, Олександр Стоянов.

Фото: Прес-служба