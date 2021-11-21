У Києві поліцейські по «гарячих слідах» затримали грабіжника

За скоєне йому загрожує до шести років в’язниці.

До поліції зателефонував киянин та повідомив, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Севастопольській його побив і пограбував чоловік, з яким він нещодавно познайомився. На місце події прибули правоохоронці та з’ясували, що молоді люди разом вживали алкоголь. Через деякий час між ними виник конфлікт.

За словами начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Дарницького управління поліції Дмитра Жидкого, зловмисник збив з ніг потерпілого, забрав у нього телефон і втік. Заявник детально описав кривдника правоохоронцям, й ті негайно розпочали пошуки. Вже через півгодини на сусідній вулиці оперативники помітили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки.

Зрештою потерпілий та інші очевидці події опізнали його. Зловмисником виявився 19-річний луганчанин, який раніше вже мав проблеми з законом, переважно за майнові злочини. Крім цього, виявилося, що чоловік на момент скоєння злочину перебував у розшуку через невиконання судових рішень.

Молодику інкримінують покарання за статтею — грабіж. За скоєне йому загрожує до шести років тюрми.