Кардіолог назвав найнебезпечніші види головного болю

Кардіолог Олексій Утін розповів, який головний біль становить найбільшу небезпеку для життя людини.

«Вторинні головні болі (ГБ) – найнебезпечніші. За наявності одного з „червоних прапорів“ терміново зверніться до лікаря», — попереджає фахівець.

За словами експерта, тривожними сигналами у такому разі виступають такі критерії:

1. Головний біль почав непокоїти після 50 років. У цьому випадку симптом може вказувати на скроневий артеріїт або внутрішньочерепну пухлину.

2. Головний біль провокує кашель, чхання, напруження або посилюються при зміні положення тіла — також є можливою ознакою внутрішньочерепної пухлини.

3. Головний біль триває більше години із супутньою слабкістю — ознаки можливої ​​ішемічної атаки або інсульту.

4. Якщо пік болю наростає за кілька секунд, він може вказувати на субарахноїдальний крововилив.

5. Якщо головний біль посилюється протягом кількох тижнів, можливо, її провокує ітракраніальне об’ємне утворення.

6. Якщо біль виникає у жінки, яка приймає КОК, такий біль може бути ознакою інсульту.

7. Головний біль у людини з діагнозом ВІЛ, імунодефіцитом чи онкологічними захворюваннями.

: Новости Ю