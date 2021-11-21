Facebook дозволить користувачам самим контролювати теми постів у стрічці

В загальному доступі така функція з’явиться в найближчі тижні

Соціальна мережа Facebook оголосила про початок тестування функції, яка дасть користувачам більший контроль над своєю стрічкою. Соцмережа додала в налаштування три пункти: друзі, сім’я, групи, а також сторінки та громадські діячі. Про це йдеться у блозі компанії Meta, на який посилається vc.ru.

Поки що тестування почалося для англомовних користувачів. Як зазначає компанія, воно торкнеться лише «малої кількості користувачів».

У всіх інших функція з’явиться найближчими тижнями.

Також соцмережа дозволить рекламодавцям видаляти контент із певних тематичних областей – наприклад, політики, соціальних питань, злочинів та подій.

«Коли рекламодавець визначить одну або кілька тем, то його рекламу побачать люди, які віддають перевагу цим темам у своїй стрічці новин», – сказано в блозі компанії.

2 листопада стало відомо, що Facebook відмовиться від системи розпізнавання облич через скарги користувачів на збір та зберігання біометричних даних. Технологія більше не розпізнаватиме на фотографіях та відео обличчя користувачів.

Також компанія Марка Цукерберга Meta ухвалила рішення про припинення можливості тестування таргетованої реклами, пов’язаної з «делікатними» темами. Серед них – політичні погляди, релігія, здоров’я, раса та сексуальна орієнтація.