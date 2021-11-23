Израильская медицинская чиновница: «ковид» внедряется в мозг и воздействует на него

«Утрата обоняния и вкуса свидетельствует о влиянии на мозг. И есть свидетельства того, что этот вирус внедряется в мозг и оказывает на него определенное воздействие», — такое высказывание сделала сегодня доктор Шарон Альраи-Прайс, говоря о вирусе SARS-CoV-2, вызывающем «ковид».

Альраи-Прайс, заведующая отделом государственного здравоохранения в израильском Минздраве, сообщила эту новость на заседании кабинета министров по борьбе с «ковидом».

В контексте «проникновения в мозг» докладчица упомянула и PIMS – синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Сообщения об этом синдроме впервые появились весной 2020 года. Он считается осложнением «ковида» и может возникать через три-четыре недели даже после бессимптомно перенесенной болезни.

«Это явление случается у здоровых детей. Это тяжелый синдром, который появляется у небольшой части детей через несколько недель после выздоровления. Сама болезнь протекает быстро и легко, она может быть даже вообще без симптомов, а сами симптомы могут проявиться и спустя несколько лет», — сообщила Шарон Альраи-Прайс.