СБОЙ В СИСТЕМЕ

Какой-то волк, видимо, сдох в русском лесу. Одинокий волк или, точнее, волчонок. Но – верьте или нет – а во Владивостоке «суд» оправдал «свидетеля Иеговы» Дмитрия Бармакина. И прямо написал в приговоре: «Бармакин Д. В. никогда не осуществлял экстремистскую деятельность, он исповедовал религию свидетелей Иеговы, в том числе встречался и обсуждал свои убеждения с соверующими… Проведение религиозных обрядов религии свидетелей Иеговы в жилых либо коммерческих помещениях… не нарушает закон, а является реализацией прав верующих на свободу совести и религии».

До этого прокурор запрашивал для Бармакина за его веру девять лет лагерей. По делу проходит также его жена. Сам Дмитрий год и три месяца провел в СИЗО и еще два года – под домашним арестом в ожидании нынешнего вердикта.

Волк ли сдох, или первая ласточка пролетела – но в эту новость прямо не верится. Это первый случай оправдания за те четыре года, что «Свидетели Иеговы» окончательно запрещены и преследуются в России. Невероятно, но факт: чекистская карательная машина дала сбой! А ведь уже давно подсчитано, что оправданий в нынешних путинских «судах» меньше, чем было в сталинских. Причем не только по политическим статьям, но и по уголовным. Тогда их было порядка восьми процентов, сейчас – меньше одного.

Иеговистов преследовали в СССР и в нацистской Германии. Сегодня их терроризируют в путинской РФ. Вся государственная машина брошена на расправу с ними. Повальные обыски, избиения и пытки схваченных во время этих обысков, выбивание показаний и фабрикация дел об «организации деятельности экстремистской организации» или «участии» в оной «деятельности». Лагерные бараки, длинные, как сроки… Государственные шестеренки крутятся – и активно перемалывают совершенно безобидных, беззлобных, скромных, верящих в сказки и молящихся их персонажам людей. Зачем? Чего ради? В чем опасность «свидетелей» для гигантского всемогущего государства?

Опасность в том, что иеговисты независимы от власти и неподконтрольны государству. Собираются вместе, молятся, проповедуют свою веру случайным людям на улице и зовут их приходить на молитвы… Думают себе там что-то свое, – может быть, не только о боге, но и о земной власти?… У них есть к тому же свои управляющие структуры, свой центр в Америке, которому они подчиняются, – то есть, в представлении чекистов, в чекистской парадигме мышления иеговисты – это типичные «иностранные агенты», руководимые прямо из США!…

А тоталитарный режим, восстановившийся во всей своей красе в РФ, просто не может допустить существования каких-то неподконтрольных ему групп, организаций, церквей etc. Тем паче подчиненных кому-то вне РФ. Достаточно вспомнить, как варварски истреблялись после захвата Сталиным Восточной Европы структуры католической церкви в тамошних странах, как сажали по бредовым вымышленным «делам» католических епископов.. – просто потому, что они подчинялись Папе Римскому, который не подчинялся Сталину!…

Да плюс – вероучение иеговистов, их вариант христианства, несовместимо с вариантом РПЦ. И их нельзя поэтому, обработав как следует внедренными в их церковь агентами, сагитировать просто слиться с РПЦ, как слилась с ней, например, Зарубежная церковь. Иеговисты мало того, что независимы, неподконтрольны режиму и имеют свой центр за пределами РФ, – так они еще и конкуренты РПЦ!!!…

А конкурентов чекистский режим не любит и не терпит, будь это конкуренция (реальная, а не спойлерская) с самим Путиным на его «выборах», или состязательность в его «судах», или же конкуренция его попов с какими-то другими проповедниками, с другими конфессиями и церквями. С тех пор, как де-факто возродился тоталитарный режим и РПЦ заняла в нем нишу прежнего Идеологического отдела ЦК КПСС, – любая конкуренция на религиозном фронте пресекается «светскими» властями крайне жестко и агрессивно. Любые, даже самые маленькие и незначительные, но претендующие на самостоятельность религиозные организации неукоснительно объявляются «экстремистскими», «посягающими на права граждан», «тоталитарными сектами» и т.д. – и на этом основании подвергаются разгрому, а их лидеры и активисты отправляются в лагеря.

Чекисты, видимо, хорошо усвоили уроки перестройки: пусть нынешний «род духовной сивухи», навязываемый ими плебсу через РПЦ, и примитивнее даже прежнего марксизма-ленинизма, – но в сочетании с советским победобесием неплохо работает! Вдохновляет худо-бедно массы на поддержку режима и на искреннюю веру в его (режима) пропаганду. Примитив, дешевое пойло, вроде как настойку боярышника из «фанфуриков» пить (национальный, можно сказать, напиток в нынешней РФ), – но действует!! Заставляет орков строиться в колонны и маршировать под барабанную дробь, провозглашая здравицы вождю и государству вперемежку с угрозами Украине и прочим супостатам. А совсем без идеологии, с пустым, незаполненным сознанием, наедине с собой, без окормления «правильными» постулатами и подсказками, что и как понимать – быдло оставлять нельзя, это гэбня прочно усвоила еще в годы перестройки. Иначе мало ли какие вредные, крамольные идейки, противные «традиционным ценностям» в виде тоталитаризма, имперства, самодержавия и крепостного права, могут оркам прийти в их дубовые головы…

Потому-то тишайшие, спокойнейшие, вежливейшие, плохого слова никогда никому не сказавшие иеговисты – ныне враги народа и государства, «экстремисты» и хорошо еще, что не «террористы», как члены Хизб ут-Тахрир. Но именно зачислением в списки признанных политзэками тех и других обосновала прокуратура недавний иск в московский «суд» о ликвидации (лже)правозащитного центра «Мемориал». Подумать только: поддерживать иеговистов – значит оправдывать «эсхатологический экстремизм», не больше не меньше! Ведь конец света, ожидание которого входит в доктрину иеговистского вероучения, «повлечет массовые беспорядки и нарушение территориальной целостности РФ»!…

Независимые эксперты со стороны защиты ПЦ «Мемориал» отвечают на эти обвинения: «Совершение насильственных действий Иеговой, не являющимся субъектом права и не могущим в силу своей божественной природы находиться под таким воздействием представленных на экспертизу текстов, никак не может быть предотвращено посредством применения антиэкстремистского законодательства. Более того, любые действия, совершаемые Иеговой, даже в том случае, если они являются насильственными, не могут быть противоправными».

Эта теолого-юридическая коллизия на полном серьезе рассматривается сейчас в московском городском «суде» на процессе о ликвидации «Мемориала». Одной ее достаточно, чтобы оценить уровень современного российского «правосудия». (Впрочем, после ссылок на Трулльский собор в приговоре «Pussy Riot» в 2012 году оно уже и не удивляет…) Однако же проезжать катком по судьбам людей, народов, конфессий это данному «правосудию» никак не мешает. «Эксперты» все свои, карманные, найдут всё, что им сказано, любой «экстремизЬм» в любом материале, хоть письменном, хоть устном. А спорить с ними некому, потому что, как правило, никакие не заказанные им независимые экспертизы российский «суд» просто не принимает и отказывается приобщать к делу. И вот впервые за все годы тотальных репрессий, пыток, сроков по 6, 7, 8 лет чисто за веру и за молитвы – во Владивостоке эта машина террора дала сбой!..

Террор не прекратится от этого неожиданного сбоя, конечно. На этот оправдательный приговор будет, разумеется, подана апелляционная жалоба прокуратуры – и он, ясное дело, «не устоит», то бишь будет отменен. Весь вопрос теперь в том, успеет ли – и захочет ли! – оправданный скрыться, уехать, чтобы не сесть опять – и уже надолго. Дело направят ведь опять в тот же «суд», но уже другому «судье», на новое рассмотрение. И «экстремизЬм» карманные «эксперты» найдут, куда ж деваться, как же без этого…. Путин не поймет своих дальневосточных опричников – чекистов, следователей и «судей» – если двое опаснейших конкурентов РПЦ и «иностранных агентов» не будут официально признаны врагами государства и надолго посажены в лагеря…

А может быть, оправдательный приговор иеговисту Бармакину во Владивостоке – это признак того, что за девять тысяч километров от Москвы ее безумные тоталитарные идеологические мантры теряют силу? В Хабаровске же тоже в прошлом году долго не разгоняли марши протестующих… Может быть, это признак того, что Дальний Восток – это не та кондовая Московская Орда, которой правит плешивое Хуйло с руками по локоть в крови; что на Дальнем Востоке возможна какая-то другая жизнь, по другим правилам? Робкий намек на то, что этот край вообще мог бы отделиться, восстановить старую Дальневосточную Республику – и зажить себе свободно, без репрессий, без чекистов и без их кондового православно-советского мракобесия?..

Борис СТОМАХИН, для «Кордон»