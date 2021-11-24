Рустам Сейтасманов Аферист

Сейтасманов Рустам Аджимирович (02.09.1994) вместе со своими сообщниками Пасичником Сергеем Викторовичем, Бадаляном Альбертом Викторовичем ездят по всем городам Украины и знакомятся с девушками, входят в доверие и любыми способами выпрашивают деньги или просят взять кредиты для решения их проблем, заставляют продавать машины и даже квартиры. Таким образом они наворовали сотни тысяч долларов.

⛔️МОШЕННИКИ⛔️

🤡Сейтасманов Рустам знакомится с девушками на улице/тиндере/баду/инстаграм.

👮🏻‍♀️Представляется работником Службы Безопасности Украины/бандитом/предпринимателем/крышей вэбмоделей, говорит о себе, что он достаточно влиятельный и богатый человек.

💸Показывает кучу фотографий – домов, машин, а на самом деле — бомж.

🤥Потом просит отдолжить ему денег, как бы спасти от тюрьмы, мол помоги решить проблемы, через пару дней все деньги верну, говорит что всё его имущество уже в залогах.

😎Подключает друга, Сергея Пасичника. Потом начинаются угрозы, шантаж и т д. Берет деньги, якобы на пару дней отдолжить.

💰Наберут кредитов, заберут все до последней копейки и оставит в больших долгах, по которым идут проценты!!

👍🏻Паспорт свой в залог дает. Потом исчезает!

🤑И что б вы понимали речь идёт не о 10 000 грн. А около 200 000 грн!

Половину из которых повесят кредиты!

🤮Да, на фотках — мажоры с айфонами, а в жизни – нищеброды.

👻И в итоге — он пропадает, выключает все номера телефонов!

Также, ездит по всей Украине.

✋🏻Знакомится с девушками, встречается с ними, рассказывает кучу бреда, лапши вешает, каждую зовет замуж, ход такой у него. Проникает в семью , выясняет сколько денег можно выкачать. Потом говорит что его то ли посадят, то ли убьют завтра. что срочно нужны деньги. Берет большие суммы, и дальше продолжает разводить и выкачивать как можно больше, то ли на бизнес ему нужно помочь, то ли еще что-то. кучу всякой х*йни несёт.

🤬Вплоть до того что девушки остаются ни с чем, в больших долгах, квартиры продают. Разводит по-крупному, на миллионы. На каждую девушку новая сим-карта, съёмные квартиры, которые часто меняются!

Умеет отлично манипулировать, врать!И в итоге пропадает и начинает дальше разводить новых людей!

Ежедневно обманутых девушек становится больше, так как это основной доход этого гражданина и его напарников.

#рустамсейтасманов #сергейпасичник #аферистыукраина #киев #днепр #полтава #харьков #разводнаденьги #мошенникиукраина #ворукраина

Дмитрий