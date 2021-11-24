Прогноз погоды в Израиле: сухо, не жарко и комфортно

Сегодня в Израиле установится малооблачная погода. Температура воздуха будет соответствовать привычным для этого периода показателям.

Температура воды в Средиземном море +23 °С, высота волн — 20–40 см. Температура воды в Красном море +23 °С, в Мертвом море +23 °С, в озере Кинерет +23 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 13–23 °С;

Цфат — 11–18 °С;

Тверия — 14–25 °С;

Хайфа — 16–21 °С;

Тель-Авив — 14–23 °С;

Иерусалим — 13–19 °С;

Ашдод — 14–23 °С;

Мертвое море — 18–26 °С;

Беэр-Шева — 11–24 °С;

Мицпе-Рамон — 9–18 °С;

Эйлат — 16–28 °С.

В последующие двое суток погода не претерпит заметных изменений.