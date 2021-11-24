У Сімферополі адвокат Семедляєв вийшов із ІТТ після арешту, окупанти затримали 31 активіста, які його зустрічали

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».

«Хотів би висловити подяку всім, хто приїхав, хто підтримував сім’ю і мене», – сказав Семедляєв після виходу з ІТТ.

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Як зазначили у «Кримській солідарності», до того, як адвоката випустили з ізолятора, російські силовики затримали 31 кримськотатарського активіста, які його зустрічали. Серед затриманих опинилися десять жінок та четверо журналістів, які мали при собі прес-картки.

Усіх затриманих відвезли до Київського, Центрального та Желєзнодорожного відділів поліції Сімферополя.

Після виходу на волю Семедляєв заїхав на недовго додому, а потім поїхав до Желєзнодорожного відділу поліції, щоб надати адвокатську допомогу затриманим кримським татарам, які зустрічали його біля ІТТ.

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