У Сімферополі адвокат Семедляєв вийшов із ІТТ після арешту, окупанти затримали 31 активіста, які його зустрічали

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».
«Хотів би висловити подяку всім, хто приїхав, хто підтримував сім’ю і мене», – сказав Семедляєв після виходу з ІТТ.
Як зазначили у «Кримській солідарності», до того, як адвоката випустили з ізолятора, російські силовики затримали 31 кримськотатарського активіста, які його зустрічали. Серед затриманих опинилися десять жінок та четверо журналістів, які мали при собі прес-картки.
Усіх затриманих відвезли до Київського, Центрального та Желєзнодорожного відділів поліції Сімферополя.
Після виходу на волю Семедляєв заїхав на недовго додому, а потім поїхав до Желєзнодорожного відділу поліції, щоб надати адвокатську допомогу затриманим кримським татарам, які зустрічали його біля ІТТ.
Нагадаємо:
- 25 жовтня 2021 року під будівлею «Кримського гарнізонного військового суду» в Сімферополі російські силовики затримали 21 кримськотатарського активіста. На адвоката Едема Семедляева, який приїхав до відділу «поліції Центрального району» для надання юридичної допомоги затриманим, склали протокол за «непокору поліції».
- 12 листопада 2021 року «Центральний районний суд» Сімферополя призначив адвокату Едему Семедляєву штраф у розмірі 4 тис. рублів та 12 діб арешту за двома протоколами «про непокору вимогам співробітника поліції» за те, що 25 жовтня адвокат відмовився припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу «Є» Руслана Шамбазова, а також відмовився виконати його вимогу повністю роздягнутися для перевірки всього тіла на наявність «екстремістських татуювань».