В Германии богослов прививал людей, притворившись врачом

Богослов из Мюнхена (Германия) выдал себя за врача и успел провести более 1400 вакцинаций от коронавируса в двух разных центрах вакцинации в Верхней Баварии, прежде чем его ложь раскрылась, пишет немецкая газета «Мюнхнер меркур».

Сообщается, что в настоящее время в Германии проходит активная вакцинация населения, в связи с чем в центрах прививок порой не достает медицинского персонала. 50-летний баварский богослов Стефан Х. (полное имя не разглашается по решению прокуратуры) решил этим воспользоваться и явился с поддельной лицензией о медицинской практике в центр вакцинации в городе Розенхайм, где его с радостью приняли на работу. Там он не только вакцинировал людей в стационарном центре, но и ездил в составе мобильных бригад в дома престарелых.

Позже самозванец работал в центре вакцинации в городе Карлсфельд. В общей сложности мужчина единолично провел 306 прививок от коронавируса, и еще 1144 прививки были сделаны медицинскими работниками по его приказу. Отмечается, что за свою деятельность Стефан К. регулярно получал неплохую зарплату.

Главный прокурор Верхней Баварии Бьорн Пфайфер обвинил мужчину в умышленном нанесении опасных телесных повреждений, фальсификации документов, коммерческом мошенничестве и неправомерном использовании званий и должностей.

«Нам стало известно, что он получил степень теолога, а не врача. Неизвестно, работал ли Стефан Х. когда-нибудь по своей настоящей профессии», — заявил Пфайфер. Богослову грозит немалое тюремное заключение, если его признают виновным.