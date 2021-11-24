Что это было? Хомс: Израиль ночью высветил свое отношение к возможной сделке США и Ирана

Сирийские государственные СМИ сообщили об атаке Израиля в районе города Хомс. Согласно опубликованной в Сирии информации, два человека погибли и шесть военнослужащих получили ранения в результате нападения.

Сообщается о нанесенном материальном ущербе. СМИ при этом не указывают объекты, которые могли подвергнуться нападению.

СМИ отметили, что во время атаки были активированы средства ПВО армии Башара Асада.

В районе Хомса расположена военная база Т-4, и ранее Израиль не раз обвиняли в атаке на этот объект. Известно, что тут базируются иранские войска. Именно с этой базы ведется управление беспилотниками, время от времени запускаемыми в сторону Израиля. В Израиле в последнее время не раз отмечали, что в Тегеране решили сделать упор на беспилотники для совершения террористических актов против еврейского государства.

Удар по Хомсу последовал после ряда заявлений лидеров Израиля, снова отметивших, что Иерусалим намерен противостоять Ирану, даже если США решат вернуться к ядерной сделке с исламским государством.