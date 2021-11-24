В Киеве и области пытались незаконно приватизировать госимущество более чем на 4,2 млрд грн

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную схему по незаконному завладению гидротехническими сооружениями (ГТС) и земельными участками государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать «ничейные» ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях.

Таким образом, они планировали «вывести» из государственной и коммунальной собственности имущество на общую сумму более 4,2 млрд грн.

Правоохранители выяснили, что в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на «ответственное хранение». Впоследствии начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Ранее Skelet.Info сообщали о том на курорте «Буковель» незаконно завладели более 1,5 га земли.

В тему: Чиновники Госгеокадастра незаконно продали бизнесу земли на 1,2 млрд грн

ГФС пресекла незаконное возмещение НДС на 400 млн грн

Skelet.Info