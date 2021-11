Американец по ошибке провел за решеткой 43 года за тройное убийство. Он узнал о своем оправдании из теленовостей

Кевин Стрикленд отсидел в тюрьме штата Миссури (США) 43 года из-за ошибочного обвинения за тройное убийство. Пострадавшая по ошибке идентифицировала мужчину как нападавшего, сообщает телеканал «Си-эн-эн».

Четыре человека были подстрелены 25 апреля 1978 года в Канзас-Сити. В результате трое погибли, а одна девушка, Синтия Дуглас, выжила. Полицейские в тот же день арестовали подозреваемых и Дуглас сразу узнала двух нападавших, которые впоследствии признали себя виновными и отсидели в тюрьме по 10 лет каждый.

А вот Кевина Стрикленда девушка опознала лишь на следующий день после стрельбы. Синтия узнала Стрикленда по прическе. Дуглас объяснила, что не сразу идентифицировала третьего обвиняемого, поскольку накануне инцидента она употребляла коньяк и марихуану.

Стрикленд получил 50 лет заключения без возможности условно досрочного освобождения за преступление, которое, по его словам, он не совершал. Со временем Синтия передумала. Она заявила, что совершила ошибку и неправильно идентифицировала Стрикленда. Дуглас писала заявления в прокуратуру и суд, пытаясь освободить мужчину из тюрьмы. В 2015 году Синтия Дуглас скончалась.

Kevin Strickland, held 43 years for murder, is exonerated. His is one of the longest-standing wrongful convictions in U.S. history. https://t.co/g06zkEB3i4

— The Washington Post (@washingtonpost) November 23, 2021

В начале ноября 2021 года суд провел три слушания, на которых повторно рассмотрел доказательства Стрикленда. С мужчины сняли все обвинения и освободили из тюрьмы 23 ноября. Из тюрьмы мужчина выехал в инвалидном кресле. Он поблагодарил своих адвокатов и всех тех, кто верил ему на протяжении 43 лет, когда он доказывал свою невиновность.

«Я не думал, что этот день наступит», — признался Стрикленд журналистам. Он рассказал, что узнал о своем освобождении из теленовостей: смотрел сериал, когда вдруг его прервали из-за срочных новостей.

Сейчас на сайте GoFundMe собирают деньги в помощь Стрикленду, поскольку штат Миссури не предоставляет денежную компенсацию за заключение.

Согласно Национальному реестру оправданий в США, заключение Стрикленда было самым длительным противоправным задержанием в Миссури и одним из самых длительных в стране.

В 2020 году по всей Америке было вынесено 129 оправданий в ошибочном осуждении. В общей сложности, ошибочно осужденные потеряли за решеткой 1737 лет. Приблизительно 30% всех несправедливых осуждений произошло из-за ошибочной идентификации преступников свидетелями или потерпевшими.