США опубликовали список стран-участниц «саммита за демократию»: Китай, Россия и Белоруссия «курят» в сторонке

Госдепартамент США опубликовал список стран-участниц «саммита за демократию», который пройдет в декабре этого года. Всего в списке приглашенных 110 государств, включая Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, является одной их китайских провинций. Саму Китайскую республику на встречу не позвали.

Также отсутствуют в списке: из стран ЕС только Венгрия, почти все государства Ближнего Востока, в том числе и американский союзник по НАТО – Турция. Среди приглашенных — Ирак и Израиль.

Среди стран постсоветского пространства на саммит приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Россию и Белоруссию организаторы мероприятия видеть не захотели, также как и Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

Некоторые неприглашенные государства уже выразили свое возмущение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул Вашингтон в «создании новых разделительных линий» и попытке «приватизировать демократию».

«Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», — цитирует Пескова агентство ТАСС. По мнению пресс-секретаря российского президента, США пытаются навязывать другим странам свое представление о демократии и приватизировать этот термин

В Китае же вознегодовали из-за приглашения на саммит Тайваня. «Действия США показывают, что демократия — это всего лишь прикрытие для достижения своих геополитических целей, угнетения других стран, разделения мира и служения своим собственным интересам», — заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что Тайвань является частью КНР и призвал США А строго соблюдать принцип «одного Китая».

В августе президент США Джо Байден анонсировал виртуальную встречу представителей бизнеса, гражданского общества, благотворителей и мировых лидеров, которая будет посвящена борьбе за демократию во всем мире. Так называемый «саммит за демократию» пройдет в онлайн режиме 9 – 10 декабря. Участники встречи обсудят три основные темы: защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией и уважение прав человека.