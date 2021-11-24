Оприлюднено рейтинг найнадійніших автомобільних компаній

Журналісти американського автожурналу Consumer Reports провели дослідження, під час якого вдалося визначити найнадійніші автомобільні марки за підсумками року. Таким чином лідерами рейтингу стали японські машини, а внизу списку опинилися американські моделі.

В основу рейтингу покладено думку автовласників, опитаних під час дослідження. Автомобілісти ділилися своїми відгуками та висловлювали думку щодо того, чи задовольнила їх та чи інша марка авто.

Оцінка складалася за шкалою від одного до ста балів. У цьому середній показник становить від 41 до 60 бал.

Крім того, обов’язковою умовою для ранжування була наявність повноти даних щодо якомога більшої кількості моделей компанії. Так, наприклад, компанії Jaguar, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Polestar, Mitsubishi та Land Rover з цієї причини в облік не потрапили. Або у них мала кількість моделей у продажу, або не вистачає інформації щодо цих виробників.

Рейтинг найнадійніших автомобільних компаній у порядку зменшення:

Перше місце – Lexus. Кількість балів – 76.

Друге місце – Mazda. Кількість балів – 75.

Третя позиція – Toyota, 71 бал.

Infiniti – 69 балів.

Buick, Honda та Subaru набрали однакову кількість балів – 66.

Acura – 64.

Nissan – 63.

Міні – 60.

Hyundai – 56.

Porsche – 52.

Шевроле – 48.

Audi та Cadillac – по 47 балів.

BMW – 45.

Форд – 44.

KIA – 43.

Volvo – 42.

Ram – 40.

GMC – 37.

Mercedes-Benz – 34.

Volkswagen – 31.

Genesis – 30.

Jeep – 26.

Tesla – 25.

Lincoln – 18.

: avtosota.com