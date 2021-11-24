Схвачен «туристический» аферист из Акко: обманул всех и пытался улететь в Дубай

Минувшей ночью в аэропорту им. Бен-Гуриона задержан аферист, работавший по затейливой схеме. Житель города Акко (судя по всему, арабской его части) основал турфирму, занимавшуюся продажей авиабилетов – по невысоким ценам. Клиенты расплачивались с турагентом наличными и получали квитанции о покупке билетов. Однако, как выяснилось впоследствии, деньги владелец фирмы брал себе, а билеты покупал на краденые реквизиты чужих кредиток.

Набрав таким образом несколько сотен тысяч шекелей и не дожидаясь, пока выяснится, что сделки, по которым покупались билеты, недействительны, он купил авиабилет (на этот раз настоящий) в Дубай и уже оформлялся на рейс, когда его «приняли» сотрудники полиции.

Теперь вместо красивой жизни в ОАЭ он сидит в КПЗ в городе Акко, и ближайшее будущее афериста будет явно не радужным.