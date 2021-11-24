Даша Астаф’єва висловилася про зраду і розкрила деталі про життя з колишнім

Даша Астаф’єва знову вільна – нещодавно співачка розлучилася з нареченим Артемом Кімом після 6 років стосунків. Зірка зізнається, що вони розійшлися на дружній ноті і артистка вдячна чоловікові за спільний шлях.

А ось в рамках нового YouTube- шоу Олексія Дурнєва “Пожежа” Даша відповіла на питання про ідеального обранця, переїзд до колишнього і погляди на зраду.

“Чоловік, якого я виберу ближче до 40 років, буде набагато краще чоловіка, якого б я обрала в 25 або 30 років. Це буде такий крутий чувак”, – переконана співачка.

Знаменитість розповіла і про свої критерії вибору потенційного супутника.

“Пару років тому я б назвала багато пунктів, а зараз тільки один – це я, тільки хлопчик”, – назвала свій критерій вибору супутника співачка.

Також Даша розкрила деякі деталі цивільного шлюбу з екс-нареченим Артемом Кімом.

“Останні мої стосунки можна вважати сім’єю. Це перший чоловік, з яким я з’їхалася. І переїхав не він до мене, а я до нього. Побут дуже класно розкриває людину. Я обожнюю побут”, – зробила особисте зізнання Даша.

У перший же день з господарською зіркою стався курйозний випадок.

“Перше, що я зробила – вирішила приготувати вечерю, тому що чоловік їхав з відрядження. Я спалила пів будинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин в мікрохвильовку і пішла в душ”, – розкрила деталі Астаф’єва.

Вона розповіла, як Артем відреагував на наслідки її кулінарних експериментів. “Прийняв і пробачив”, – коротко відповіла зірка.

Даша не приховує, що вельми лояльно ставиться до питань зради в парі. Вона переконана, що з віком людина стає більш гнучкою і менш принциповою у своїх судженнях.

“Мені зраджували, але я все одно люблю і спілкуюся з людиною. Я його поважаю взагалі за інше. Це його проблеми”, – прокоментувала тему невірності Даша.

: trserial.net.ua