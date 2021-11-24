Последствия коронавируса: в России появилась «черная плесень», свирепствовавшая в Индии летом

В России выявили страшное заболевание, развивающиеся как последствие коронавируса. Мукормикоз или «черную плесень» обнаружили у пациентки Ильинской больнице в Подмосковье. Об этом рассказал врач медицинского учреждения кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики Павел Попов.

По его словам, через два месяца после перенесенного «ковида» больная заметила небольшое безболезненное уплотнение в левой половине носа, кроме того, перестал видеть левый глаз, появились слезотечения, в области лба и скул стали беспокоить покалывания, неприятные ощущения.

Женщине сделали КТ и МРТ околоносовых пазух, в результате которых обнаружили распространенный патологический процесс, который частично разрушил лицевая кость и затронул череп. Последующая биопсия подтвердила диагноз.

«Основная версия патогенеза — бесконтрольное применение антибиотиков и кортикостероидов приводит к иммуносупрессии, и, как следствие — заражению условно патогенными грибами», — написал Попов.

Первую вспышку мукоромикоза у переболевших коронавирусом впервые зафиксировали в начале мая медики индийского штата Гуджарата. На фоне пика распространения «ковида» в Индии летом, это заболевание приняло устрашающие масштабы. К концу июня в стране от «черной плесени» умерли 2 109 человек.

Лучше слепой, чем мертвый: в Индии пациентам с «черной плесенью» удаляют глаза

Мукормикоз — инфекция, вызываемая группой плесневых грибов, которая в случае коронавируса попадает в организм человека чаще всего через аппараты искусственной вентиляции легких. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.