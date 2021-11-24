У Києві у середу обмежать рух кількома центральними вулицями

У столиці у середу, 24 листопада, буде обмежено рух на кількох вулицях у центрі міста. Про це повідомила Патрульна поліція Києва. Як пояснили правоохоронці, відбудеться це через проведення масового заходу.

За даними патрульної поліції, у Києві з 10:30 до 17:00 обмежать рух на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Патрульні поліцейські просять водіїв обрати інші маршрути руху.

: suspilne.media