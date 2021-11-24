Названа новая предельная цена на бензин

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, передает FaceNews.ua. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные предоставила НАК Нафтогаз Украины.

Так, отмечается, что расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр. А для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

То есть, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива – 30,83 гривен за литр.

: facenews.ua