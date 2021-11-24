КПВВ на межі з Кримом: нові обличчя, старі проблеми

У спадок від попереднього міністра Верещук дісталось кілька проблем на межі з Кримом, які не вирішуються тривалий час. Серед першочергових – передача КПВВ на баланс державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» Мінреінтеграції і запуск роботи сервісних зон.

До зведення сервісних зон КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» колишнім урядом було залучено Укрзалізницю, яка і не хоче, і не може просто так віддавати об’єкти, на будівництво котрих було витрачено стільки ресурсів. І якщо передача «Чонгару» відбулась більш-менш безболісно – Укрзалізниці відшкодували витрачені кошти, то «Каланчак» вже тривалий час не може опинитись на балансі нових господарів.

За словами Верещук, передача КПВВ «Каланчак» на баланс Мінреінтеграції має стати ключовим фактором на фінішному етапі розбудови адмінмежі з Кримом.

Та не тільки з передачею на баланс об’єктів інфраструктури доведеться зіткнутись новому міністру. Однією з головних проблем на Херсонському прикордонні є відсутність сталої транспортної системи пасажирських перевезень. Держава за роки після окупації так і не змогла створити ї альтернативу обірваним логістичним зв’язках, та як результат, нішу заповнили напівлегальні фірми-перевізники.

Подробиці у сюжеті кореспондентів Центру журналістських розслідувань Петра Коберника та Альони Ніколової: