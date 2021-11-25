Надеть кольцо не успел: в Эквадоре жениха арестовали во время свадебной церемонии

Церемония бракосочетания, на которую были приглашены несколько десятков человек, была сорвана внезапно нагрянувшими на нее полицейскими.

Драма на свадьбе произошла в небольшом городке на юге Сальвадора.

Как выяснилось, жених был арестован по заявлению его бывшей жены. Женщина утверждала, что последние пять месяцев он отказывался платить алименты на двух общих детей.

Попытки невесты, родителей пары и гостей уговорить полицейских отложить арест жениха до завершения свадебной церемонии, результата не дали: стражи закона увезли мужчину в полицейский участок под возмущенные крики приглашенных.

Видео этого эпизода стало «вирусным» и вызвало вал комментариев в соцсетях.

#ElOro

El Guabo

Policías Entraron a una Boda para llevarse detenido al Novio que debía Pensión alimenticia de Otro Compromiso pic.twitter.com/sfGu2foMgb

— Noticias virales Ec (@NotiViralesEc) November 21, 2021

Одни сочувствовали невесте, другие порицали жениха, решившего, по их словам, потратиться на дорогую свадьбу за счет его детей.