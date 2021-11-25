В тюрмах окупованого Донбасу незаконно утримуються 300 українців — омбудсмен Денісова

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в ході Третього міжнародного форуму щодо східної України «Подолання конфлікту на Донбасі як завдання поколінь: просування справедливості, діалогу, примирення».

«Вкотре наголосила на питанні звільнення наших співвітчизників, які переслідуються РФ за політичними мотивами, цивільних заручників та військовополонених, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування утримують в тюрмах ОРДЛО 300 громадяни України: 223 – в Донецькій та 77 – в Луганській області», – написала Денісова у Facebook.

Вона додала, що під час дискусії щодо проблеми запровадження перехідного правосуддя зазначила, що згідно з міжнародним законодавством, жертвами вважаються всі, хто зазнав утисків своїх прав і свобод.

«На жаль, в Україні за 8 років від початку збройної агресії з боку Російської Федерації законодавчо не визначено статус осіб, які постраждали від військового конфлікту», – наголосила омбудсмен.

Вона вказала, що в Україні частково врегульовано визначення статусу постраждалої від конфлікту особи лише щодо дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали поранення на території проведення АТО/ООС.

«Проте єдиного системного державного підходу до визначення того, кого саме вважати постраждалим від збройного конфлікту натепер не запроваджено», – зазначила Денісова.

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