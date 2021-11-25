Внимание! Полиция просит откликнуться пострадавших от действий педофила

35-летний житель Тель-Авива Рам Авив, называвший себя также Цах Бен-Якар, был арестован на прошлой неделе по подозрению в совершении преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего.

Его арестовали по результатам продолжавшегося около двух недель тайного расследования, возбужденного на основании поступившего в полицию заявления.

По утверждению подателей заявления, принуждение к половой жизни подростка началось 4 года назад, когда подростку было 12 лет, и продолжалось практически до дня ареста.

В ходе предварительного расследования полицейские обнаружили у подозреваемого сделанные им многочисленные видео и фотоизображения, на которых запечатлены его сексуальные занятия с детьми.

Однако обнаруженные фото- и видеоматериалы не позволяют установить личность детей, поэтому полиция обнародовала сегодня фотографию подозреваемого с просьбой к населению оказать содействие в расследовании.

«Любой, кто располагает какой-либо информацией о других жертвах или преступных деяниях изображенного на фото человека, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции для подачи заявления по делу номер 795802/2021», — говорится в распространенном сегодня обращении полиции.