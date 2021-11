В Лондоне сделали уникальную операцию: установили мужчине глаз, напечатанный на 3D-принтере

Житель Лондона Стив Варз стал первым в мире человеком, которому врачи имплантировали глазной протез, напечатанный на 3D-принтере, сообщает медиакорпорация «Би-би-си». Операция прошла за счет государственной «Национальной системы здравоохранения» в глазной больнице «Мурфилдс».

We’ll be keeping an eye on Steve’s progress 👀https://t.co/ZlwMlBCzfu

— BBC London (@BBCLondonNews) November 25, 2021

«Мы надеемся, что предстоящие дальнейшие клинические испытания предоставят нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии и покажут, насколько она важна для пациентов. Это явно может сократить списки ожидания для пациентов в наших клиниках», — рассказал офтальмолог Мандип Сагу.

По заявлению больницы, изготовление протеза с помощью 3D-печати сократит производственный процесс до двух-трех недель, при этом первоначальный прием займет всего полчаса.

До этого Верзе, потерявшему свой левый глаз на третьем десятке жизни, приходилось менять протез каждые пять лет. Однако новый протез более долговечный и больше похож на настоящий глаз. Мужчина заявил, что хоть он и не вернул зрение, теперь сможет вернуть уверенность в себе.